María Luisa Godoy rememoró hackeo que sufrió y cuál fue su reacción al conocer al responsable

Durante la jornada de este miércoles en el matinal “Buenos Días a todos” se tocó un singular tema que ha estado en tendencia durante el último tiempo, las estafas a través de las redes sociales.

Quien se refirió a este tema con cercanía fue la conductora María Luisa Godoy, quien hace algún tiempo sufrió de un hackeo de una de sus cuentas de redes sociales.

“A mí me hackearon Twitter y me asusté, porque ahí nunca he publicado una foto de mis hijas, solo en Instagram. Publicaron para un cumpleaños y pusieron ‘feliz cumpleaños hija querida’, ponte tú”, partió comentando en el programa.

Tras esto narró que acudió a la Policía de Investigaciones. “Hice todo el proceso, me pegué la lata, pero finalmente… ay, es que no quiero hablar mal de la PDI, porque se demoraban, pero al final yo averigüé quién era por otro lado”, afirmó.

Sobre el último punto señaló que le pidió a una persona de seguridad llegar al culpable, a quien finalmente encaró.

Así, Godoy reveló que quien había suplantado su identidad era un miembro de un fans club, situación que de acuerdo a la PDI ocurriría con frecuencia.

“Es raro, porque uno dice ‘se supone que me quiere’ y era una de las personas del grupo de fans, la que me había hackeado, la que había empezado a escribir cosas”, cerró la periodista.