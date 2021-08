Patricia Maldonado entregó detalles de su reconciliación con Raquel Argandoña: “Las dos lloramos…”

Hace unos días se dio a conocer la reconciliación entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, luego de que se anunciara una nueva temporada de su Café Concert, en donde se encontrará la expanelista de “Bienvenidos“.

Recientemente Paty Maldonado conversó con Julio César Rodríguez en el programa “Síganme los Buenos”, donde se refirió a su relación con la madre de Kel Calderón.

“Nosotros con la Argandoña tenemos esa particularidad…Somos un matrimonio. Esa es la realidad. Yo siempre cuando me preguntan algo (Digo) ‘Sí, somos como un matrimonio’. Ya llevamos casi 40 años. Nos hemos peleado en serio“, partió comentando la opinóloga.

Junto a esto también se refirió a los “tongos” que se crean para generar polémica, donde aseguró que no todos lo eran. “Nosotras hemos tenido un par de peleas, unas tres peleas grandes a lo largo de nuestras vidas”, aseguró.

Otro de los aspectos que tocó fue su relación con Argandoña, señalando que no solo le tiene un gran cariño y respeto, sino que también “yo soy la única amiga que he tenido en su vida…Es tanto lo que la conozco, Julio César, que le miro la cara y sé que me está mintiendo“.

La reconciliación

Si bien no hay fecha exacta del quiebre entre Maldonado y Argandoña, aunque se rumorea que ocurrió a fines del 2019, cuando “La Quintrala” no formó parte del café concert.

Sobre la reconciliación Maldonado indicó que ocurrió en el 2020, debido al caso de Hernán “Nano” Calderón, hijo de Raquel que llegó a estar en prisión preventiva tras agredir a su padre con un arma blanca.

“Fue grave. Yo lo sentí como si me hubiese pasado a mí. Yo conozco a esos niños desde que estaban en la guata de la madre. Me dolió mucho lo que pasó“, afirmó.

Tras esto señaló que vio muy mal a Argandoña durante ese complejo episodio. “Las dos lloramos. Yo no podía aguantar, porque aunque peleamos existe un gran cariño. Son de esas amistades que ya no quedan (…) Conozco la historia completa de la Raquel“.