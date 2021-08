“Por favor cállate”: Mariana Di Girólamo perdió la paciencia con usuario en un live de Instagram

La actriz Mariana Di Girólamo enfrentó una compleja situación recientemente cuando fue entrevistada para el programa online “Reyes del Drama“, donde recibió ofensivos mensajes por parte de los cibernautas.

Frente a los mensajes que se dejaron ver en la transmisión, la intérprete de 30 años optó por ponerle un alto y tomarse unos segundos para frenar la situación.

“Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea hay que callarlo ya”, partió señalando, solicitándole al entrevistador que bloqueara al usuario. “Por favor, cállate“, soltó nuevamente la actriz.

“Así no se puede… Es que los comentarios me aparecen en mi imagen. Y este tipo está hace rato tirando mier… (…) Por favor, cállate. Me tiene enferma“, soltó Mariana Di Girólamo.

Esta situación provocó que luego el equipo detrás de Reyes del Drama se refiriera a la situación, compartiendo un video de la molestia de la actriz.

“Nos han estado enviando este extracto de la entrevista que se ha ido viralizando en redes sociales, de cuando conversamos con Mariana Di Girólamo y llegaron un par de haters”, partieron señalando junto al registro.

Tras esto señalaron que su intención siempre es lograr un “espacio seguro y agradable” para sus invitados.

“Es muy distinto tener opiniones variadas respecto a algo o alguien que presentar ataques gratuitos o discursos de odio. ¿Por qué hay que tolerar la mala onda porque sí? No confundir la libertad de opinión con el bullying“, sostuvieron.

Aquí puedes ver el registro que publicaron: