“¿Tú no te aburres de grabar todo el día?”: Coté López reaccionó a críticas en sus RRSS

En medio de un viaje, Coté López tomó sus historias de Instagram (@cotelopezm) para referirse a algunas críticas que recibió debido al contenido que comparte en sus redes sociales.

Acompañada por una de sus hijas, la influencer comentó que debido al aburrimiento de su largo viaje, decidió revisar sus mensajes, donde un comentario en particular llamó su atención: “Oye, pero tú no te aburres de grabar todo el día?”.

“Si ustedes ven las historias hay un aproximado de 20 historias por día”, respondió la popular empresaria, “si cada historia es de 15 segundos, es un total de 5 minutos al día, eso no es grabar todo el día”.

La escritora de la exitosa trilogía “Tú tampoco eras para mí” añadió que hubo otro comentario que le provocó emociones contradictorias: “Cuando estoy triste me meto, porque me dan ganas de ver a una weo…. hablando puras web… y me río”. Ante esto añadió entre risas: “Le tendré que dar las gracias? ¿me estará piropeando? No sé”.

Revisa parte del registro aquí: