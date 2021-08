“¿Vamos? Pero te tenís que portar bien”: El coqueteo de los constituyentes Arturo Zúñiga y Bessy Gallardo

Los constituyentes Arturo Zúñiga y Bessy Gallardo protagonizaron un coqueto momento en redes sociales. Todo partió con un comentario realizado por el ex subsecretario de Redes Asistenciales en una publicación de la egresada de Derecho, quien no perdió la oportunidad de responder.

En su cuenta de Instagram Bessy compartió la fotografía de uno de sus lugares favoritos: un café árabe. En la imagen se puede ver el lugar junto a una taza de café y un dulce que era degustado por la constituyente.

“Ahí tengo cariños inmensos, tuve amores, una decepción gigante que no se si un día perdonaré, pero si miro para atrás, el bombón oriental me ha dado mucho, y yo a él”, escribió en la publicación.

La imagen no dejó indiferentes a los internautas, entre ellos a Arturo Zúñiga, quien respondió con un inesperado mensaje: “Para la próxima tienes que invitar po”, señaló en los comentarios.

Las palabras del ex subsecretario fueron rápidamente respondidas por Bessy: “Jajajá ya po’, ojitos de piscina. ¿Vamos? Pero te tenís que portar bien y dejar de hablar leseras en el hemiciclo“, expresó.

A lo anterior agregó: “Sino te voy a agarrar a palmazos en el traste. ¡Ya sabís ya! (…) ¡Tenís que ser niño bueno!”.

El mensaje de Bessy no alcanzó a ser respondido por Zúñiga porque la constituyente limitó los comentarios en la publicación y la petición del ex subsecretario ya no puede ser visualizada.