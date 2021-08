“No debería decirlo todavía”: Mon Laferte anuncia con emotivo video que está embarazada

Una especial noticia fue la que dio a conocer este martes la cantante chilena Mon Laferte, quien compartió un emotivo video en sus respectivas redes sociales.

A través de Instagram, la artista nacional anunció que está embarazada y que tiene menos de tres meses de gestación. “Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos, porque antes no quería tener hijos“, comenzó expresando.

“Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada“, complementó Laferte en un “live” que realizó en la plataforma digital.

Asimismo, aseguró que “no debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin contarlo)“.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto”, afirmó también la intérprete chilena.

Finalmente se sinceró y manifestó que “quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan”.

Revisa el video a continuación: