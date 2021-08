“Ojo amigos”: El actor Remigio Remedy sufrió intento de estafa y alertó a sus seguidores

El actor Remigio Remedy alertó a sus seguidores tras un intento de estafa telefónica de la cual fue víctima, esta fue a través de mensajes de texto enviados a su celular.

A pesar que no se concretó la estafa, el comediante contó los detalles de esta a a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, con la finalidad de advertir a sus seguidores sobre este modus operandi que tienen los delincuentes para estafar a las personas.

“Recibí un mensaje de texto del banco donde yo tengo mi cuenta, diciéndome que mi pass estaba inactivo y me dieron un link”, comenzó relatando el actor.

Como le “pareció sospechoso” Remigio no entró al link que señalaba el mensaje, lo que provocó que los delincuentes insistieran enviando un nuevo texto esta vez relacionado con otro banco, en el cual el actor señaló que no es cliente.

“Me dicen que mi cuenta la habían bloqueado y ahí me pareció más sospechoso porque no tengo cuenta, así que me contacté con mi ejecutivo, le mostré los dos mensajes y me dijo que el banco no manda links para que tú te metieras, en ningún caso, obviamente era una estafa“, detalló.

El artista reveló este episodio con la finalidad de que las personas tengan cuidado e informó que “no mandan ningún link para que te metas y tampoco te pide tus claves y cosas así”.

Aquí puedes ver el video publicado en Instagram: