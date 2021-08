“Ya no tengo pa’ mantener weo***”: El descargo de Fran García-Huidobro sobre sus relaciones amorosas

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Pero con Respeto“, nuevo espacio de CHV que es conducido por Julio César Rodríguez, donde se contó con una especial invitada: Francisca García-Huidobro.

Uno de los temas que se tocó en la conversación fue el amor, teniendo en cuenta que el periodista y la actriz tuvieron una larga relación hace años, de la cual nació el hijo de ambos, Joaquín.

Así, el conductor de “Contigo en la Mañana” le consultó: “¿Estás en pareja?, ¿Te gusta estar soltera parece?“.

Ante esta consulta Francisca García-Huidobro replicó: “Parece que no estoy diseñada para estar en pareja“, lo cual profundizó luego.

“Creo que eso me ha ayudado a sobrevivir en TV, las personas en TV que son demasiado transparentes y demasiado honestas se convierten en personas muy vulnerables. A mí me daban siempre por el mismo lado. Prefiero que la gente no sepa tanto“, explicó.

Y su punto no quedó ahí, donde Fran García-Huidobro se describió como “una persona bien solitaria, al principio pensé que era una especie de apostolado y he descubierto que me gusta estar sola, me acomoda estar sola.. Tampoco sola sola. En término de pareja, llevo harto tiempo sin pareja y la verdad es que no sé si volvería a estar sin pareja“.

Esta última declaración impresionó al conductor, quien preguntó: “¿Pero cómo?”, ante lo cual la ex “Primer Plano” soltó una cómica respuesta: “Me dejaste desganada“, provocando risas en el set.

Tras esto JC Rodríguez le señaló que se estaba cerrando a muchas posibilidades, bromeando con que ya le estaban pidiendo su número, o enviándole mensajes a través de las redes sociales.

Fran retomó su punto y reveló: “Tú sabes que mi última separación fue bien traumática para mí, entonces creo que uno se va poniendo ciertas barreras en el corazón o en la convivencia básicamente. Estar en pareja con un pololo y pasarlo bien es una cosa, pero ya meter a una persona a la casa y armar una vida en pareja a mí se me hace muy difícil de imaginar.

JC Rodríguez volvió a su punto de no cerrar las posibilidades, planteando una relación puertas afuera. “Sí, puertas afuera, si podría ser. La Monse me contó en una entrevista que ella tenía un pololo puertas afuera y le funcionaba perfecto, porque para andar manteniendo weones también ya no, fue el momento, ya no lo es. Ya no tengo para mantener weones“.

Por último Fran García-Huidobro señaló que ella ha sido generosa en múltiples aspectos, principalmente en lo económico, pero también ha sido “muy egoísta en otros ámbitos de mi vida“.

“Yo soy una persona genuinamente egoísta, en término de lo que me gusta hacer a mí, los hobbies que yo tengo, por ejemplo, tener una pareja que no le guste el futbol para mí sería imposible. Creo que he suplido ese egoísmo mío con cosas económicas muchas veces, soy la que hace los mejores regalos, soy la mejor tía del mundo -en ese sentido-, pero soy poco de dar mi tiempo“, cerró la conductora.