La rotunda respuesta de Pampita sobre el quiebre de Benjamín Vicuña con “China” Suárez

Benjamín Vicuña utilizó su perfil de Instagram para anunciar el quiebre de su relación con “China” Suárez, luego de seis años los actores decidieron “tomar un nuevo camino separados como pareja”.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, afirmó Vicuña, añadiendo que agradece “el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”.

En ese sentido, el programa argentino “Los Ángeles de la Mañana” de El Trece, fueron tras los pasos de Carolina Ardohain, conocida como Pampita, para conocer su opinión del quiebre de la pareja, sin embargo, la modelo fue rotunda con su respuesta.

“Ya saben que no hablo de eso”, dijo mientras era interceptada por el periodista del programa trasandino, quien le preguntó si se enteró por Benjamín Vicuña o a través de un amigo, a lo que Pampita volvió a recalcar que “no tengo nada que comentarles. Hasta luego. No tengo nada que opinar“.

Recordemos, que fruto de la relación entre Vicuña y Suárez nació su hija Magnolia en 2018 y Amancio en 2020.

En tanto, Pampita retomó sus compromisos televisivos, a poco más de una semana de haber dado a luz a su quinto bebé, el primero de su relación con el empresario Roberto García Moritán.