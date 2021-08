Daniela Bonvallet comparte emotiva reflexión para recordar a su padre: “Sé que está conmigo siempre”

Este martes Daniela Bonvallet compartió una íntima reflexión en su cuenta de Instagram en la que recordó a su fallecido padre, compartiendo además una emotiva postal.

La hija del comentarista deportivo y actual concejala de Ñuñoa, se tomó un momento para referirse al gran momento que atraviesa en el ámbito de su vida personal, dedicándole unas palabras al ex seleccionado chileno.

“Soy muy feliz, tengo una familia preciosa que son estos 2 hijos maravillosos, tengo un trabajo que amo, que me llena el corazón por completo en especial en los momentos difíciles. Perdí a mi papá, pero sé que está conmigo siempre. Y me dejó a una gran amiga y unos hermanitos preciosos, que son mi familia”, comentó.

De esta manera, compartió una adorable postal en la que se le aprecia junto a su familia con una orgullosa sonrisa.

“Todos pasamos momentos malos, y mi defecto es que soy muy sensible y me cuesta mucho recuperarme cuando pasa algo feo o me hieren”, sostuvo la concejala.

Pese a esto, aseguró que “miro para atrás y veo todo lo que he construido a pesar de esa sensibilidad que tengo, que a veces es ‘malo’ ser así pero tiene también su parte buena, y de esa parte es la que me afirmó y me lleno de orgullo”.

“Sé que puedo. Sé que tú que me estas leyendo también puedes. Duele el corazón a veces y mucho, pero sé puede. Gracias por darme la oportunidad de ayudar a las personas, eso es gratificante y te llena el alma. Gracias por la buena energía que ustedes me mandan siempre. Son lo máximo”, cerró.