La celebración de Thalía en su cumpleaños número 50: se lució con encendido bikini

El día de hoy la actriz y cantante mexicana Thalía celebra un importante día, ya que cumplió 50 años.

La multifacética artista celebró este día con una especial publicación que realizó en Instagram, donde redactó un extenso texto y compartió múltiples postales de cómo vive esta especial fecha.

En las fotografías se deja ver en traje de baño junto a una piscina, acompañada de múltiples globos que forman el número 50, edad que cumplió la intérprete.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, partió comentando.

Tras esto siguió jugando con sus “sin-cuenta“, aludiendo a que no tenía en cuenta los “resentimientos, envidias o corajes, “ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado“.

Por último agradeció tanto a Dios como a su familia y amigos, señalando finalmente que celebraría este evento.

Aquí puedes ver la publicación completa que compartió: