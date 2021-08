Las declaraciones de Gala Caldirola en “El discípulo del Chef”: “Me dicen pasto seco y orilla de playa”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef”, donde Gala Caldirola protagonizó un divertido momento en medio de las preparaciones que debían realizar.

Esto, luego de que la española se mostrara bastante “deslenguada” mientras preparaban unas pasas al pisco con su ya amiga Helénia Melán, donde señaló: “Siento que me voy a curar haciendo estas pasas“.

Pero esto no fue lo único, ya que luego continuó: “Me dan como ganas de bailar, me prendí”, lo cual fue respaldado por Melán: “Estas pasas con pisco ya nos prendieron por acá. No nos hacemos responsables de nuestros actos“.

Esta situación provocó que la líder del equipo, Carolina Bazán, pusiera orden, lo que no impidió que Gala continuara con su desenvuelva actitud.

“Real me voy a curar raja (…) Mis amigos me llaman pasto seco y orilla de playa, no sé por qué me llaman así. Ni que me gustara el copete“, soltó Caldirola.