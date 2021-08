Revisa el increíble cover al español de Mon Laferte a uno de los éxitos de Billie Eilish

Este jueves fue lanzado el cover de la artista nacional Mon Laferte a Wish You Were Gay, uno de los éxitos más recientes de la superestrella internacional Billie Eilish.

En este nuevo trabajo la chilena le dio un increíble giro a la composición de la estadounidense, el cual la artista de 38 años reversionó al español.

El anuncio fue realizado por la propia Mon a través de su cuenta de Instagram, publicando una imagen con lo que bien podría ser la portada del cover en Spotify.

“¿Les gustó la sorpresa? Muchas gracias Spotify México por invitarme a hacer estas versiones. Escuchen un cover que hice a Billie Eilish y una nueva versión de Flaco”, agregó la artista al pie de la publicación.

Revisa a continuación la publicación de Mon Laferte y el single lanzado en su cuenta de Spotify.