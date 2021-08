“Imagínate tener 56 años y ser así de regia” y “demasiado queen”: Redes se rinden ante elegancia de Cecilia Bolocco en los premios “Giga Awards 2021”

Durante esta jornada se llevaron a cabo los premios Giga Awards 2021, transmitidos por Canal 13 y conducidos por el influencer “Pollo” Castillo y la reconocida comunicadora y modelo chilena Cecilia Bolocco.

Fue justamente la animadora quien se llenó de elogios en las redes sociales, quienes se rindieron ante su desplante sobre el escenario y su elegante vestuario.

“Imagínate tener 56 años y ser así de regia”, “demasiado queen”, “oye pero qué estupenda Cecilia Bolocco” y “es una diosa”, fueron solo algunos de los halagos que obtuvo la exMiss Universo.

No puede mas de regia Cecilia Bolocco #GigaAwards

Estupeendaaaa Cecilia Bolocco con ese look galáctico 💥 #GigaAwards

Que regia la Cecilia bolocco the queen is the queen #GigaAwards

— Jo barrios (@jofutboadicta) August 28, 2021