“¿Dónde queda el respeto por la persona muerta?”: Las duras palabras de Rodrigo Sepúlveda por robo a chofer que falleció tras volcar en su camión

Una insólita situación se registró hace algunos días en la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso, donde un conductor de un camión falleció luego de que su vehículo volcara en la Ruta 60CH.

Esto, porque tras el accidente, decenas de personas se detuvieron en el lugar para robarle al conductor quien se encontraba fallecido y cuyo cuerpo estaban intentando retirar.

Y quien criticó duramente esta acción fue el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, quien lanzó una profunda reflexión sobre la falta de “humanidad” que se vive actualmente.

“Esto sucedió en el sector Guardia Vieja (mostrando la pantalla) mientras los equipos trataban de rescatar el cuerpo sin vida del camión, pero una turba saqueó la carga. No hubo respeto ni consideración por la desgracia, solo la ambición de aprovecharse de una desgracia”, manifestó el comunicador.

Asimismo, expresó: “¿Esto no les da pena? ¿Esto no les hace hacer una reflexión? (…) Llegó gente solidaria a sacar al fallecido, y ese camión que cargaba aceite comestible es asaltado por toda esa cantidad de gente que lo único que quiere es robar aceite”.

“Mi pregunta es ¿dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está el respeto por otro? ¿Qué nos pasa? (…) Me recordó lo mismo que pasó en el mall. Había una carpa azul con un hombre fallecido y la gente en dos tiendas más allá compraba zapatillas. ¿Dónde queda el respeto por la persona muerta? Por la persona que hay que ayudar, que hay que sacar, que hay que avisar a su familia, que hay que darles las condolencias, que hay que abrazar. Y nosotros robando aceite. ¿Dónde queda el respeto por la vida? ¿Dónde queda el respeto por el humano?“, cuestionó Sepúlveda en el noticiario.

El profesional declaró que es un hecho “vergonzoso. Robar aceite y el conductor estaba muerto ahí. Este país no puede seguir así. No puede ser que se debiera cercar el lugar para que no pasara esto”.

“Ver esto me dolió el alma, es para que reflexionemos. Volvamos a querernos, ¡por favor! Tengamos diferencias de todo tipo, pero estas cosas no. Esto nos tiene que unir y lo único que hace una imagen como lo que mostramos es exhibir lo peor del ser humano”, concluyó.