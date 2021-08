“El desprecio es la mejor arma”: Raquel Argandoña comparte enigmática reflexión y recibe potentes consejos 

Raquel Argandoña compartió una nueva fotografía en su cuenta de Instagram que acompañó de un enigmático mensaje. La comunicadora generó comentarios entre sus seguidores, quienes incluso apuntaron a que sus palabras van dirigidas a Félix Ureta, con quien habría terminado su relación de pareja.

“Ignora lo que no vale la pena”, escribió la ex panelista de Bienvenidos en la publicación donde posa con un juvenil outfit en San Pedro de Atacama, lugar donde disfruta de un periodo de descanso acompañada de un amigo.

La postal no dejó indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con más de 6.700 Me gusta y múltiples comentarios donde aplauden la actitud de la comunicadora y le entregan consejos.

“Así es, no dejes que nadie te quite la fuerza de vida, el empuje, agarre. Se siempre tú, sigue tú sueño”; “El desprecio es la mejor arma😍”; “Justamente querida🙌❤️ A palabras necias, oídos sordos 👏” y “Como decía mi abuelita ‘Lo que no sirve que no estorbe"”, fue parte de lo que escribieron los internautas.

Revisa la postal a continuación: