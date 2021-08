Sergio Lagos vivió emotiva despedida de “Bienvenidos” y este será su destino en la señal

Este martes se vivió un emotivo momento en las pantallas de “Bienvenidos“, luego de que Sergio Lagos se despidiera del matinal, para integrarse en los próximos días al programa “Aquí Somos Todos“.

Así, al final de matinal despidieron al periodista, en donde Tonka Tomicic dio a conocer esta noticia: “Se nos va Sergio, Amaro. No te vayas, por favor“.

Tras esto Sergio Lagos tomó la palabra: “No me voy a ir a ningún lado, me quedo acá. Soy su compañero hoy, ayer, mañana y siempre“.

“Quiero agradecer a todos quienes hacen esta maravillosa obra diaria. Este trabajo enorme, gigante. Tenemos un equipo desplegado desde la madrugada para entregarle la información a ustedes”, añadió luego.

En la misma línea expresó: “Le agradecemos a todos, en nombre del equipo y, en términos personales, gracias por dejarme ser quien soy en un espacio tan importante“.

Junto a esto se precisó que el conductor estará en el cambio de “Aquí Somos Todos”, luego de que la conductora Ángeles Araya liderará un nuevo proyecto matinal de Canal 13, por lo que será reemplazada por Sergio Lagos y Angélica Castro en la conducción.