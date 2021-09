Daniela Aránguiz aseguró sufrir discriminación en “Maldita Moda” y apuntó contra Nicole Putz

Recientemente Daniela Aránguiz participó en un capítulo de “Hermanos Separados al Nacer”, programa digital de Canal 13, en donde reveló sentirse discriminada por Nicole Putz.

Bajo este contexto la esposa de “Mago” Valdivia rememoró su paso como panelista en el programa de CHV “Maldita Moda”, en el año 2017.

“A mí me pasaba mucho en Maldita Moda, que son cosas que yo crítico, que había grupos que eran elitistas y a mí me hacían el vacío muchas veces, sobre todo las mujeres“, partió relatando.

En la misma línea Aránguiz delató que no la hacían “parte de su círculo (…) a estas niñas las maquillaba una marca muy importante de maquillaje y a una de estas niñas, que no voy a decir quién, porque sino voy a dejar la cagá, yo le digo ‘me gusta mucho esa marca, yo también quiero que me regalen"”.

En esta línea Daniela Aránguiz señaló que Nicole Putz la hacía sentir “discriminada”. “Sí, lo que pasa es que la marca dice que tú no eres su perfil. Fue algo que entre paréntesis igual me marcó, porque tú dices: ‘¿Será verdad esto o no le dijo y ella me quiso decir eso?”, relató.

Junto a esto Daniela Aránguiz relató que le pidió a la fotógrafa de una de las panelistas que le tomara una foto, a lo que ella accedió. No obstante, al día siguiente le pidió el mismo favor, pero esta se negó. “No, es que no quiero tener problemas después con ella, porque como que se anduvo enojando“, relató.

En este contexto relató que una de las personas con quien vivió estos tratos fue Nicole Putz.

“Yo siempre tengo muy buena onda con los equipos, y quiero aclarar esto. Yo nunca tuve un problema en Maldita Moda con el equipo, hasta el día de hoy yo soy amiga e hice un asado. Y cuando hice el asado no vinieron tampoco a mi casa. En ese momento no vino tampoco esa persona“, sostuvo.

Por último, Daniela Aránguiz expresó: “Yo pienso que estaban los celos ahí, porque yo sí me robaba la película del programa. Pero me sentí discriminada (…) después se me quitó, pero obviamente que en el momento sí te duele. Te hacen sentir mal”.