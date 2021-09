Vivi Kreutzberger arremetió contra Canal 13 y programa que revive su polémica con Raquel Argandoña

En el último capítulo de “La Hora Mediática” se contó con la presencia de la animadora Vivi Kreutzberger, rostro que repasó diversos temas sin pelos en la lengua.

Uno de los temas que se tocó fue su participación en “Vértigo” el año 2003, en donde tuvo un encontrón con Raquel Argandoña, situación que se repasará una vez más en el nuevo programa “Los 2000: un zapping al pasado“.

“Han pasado más de 20 años, ellos me llamaron y me dijeron ‘vamos a hablar de los 2000 y tú estuviste durante los 2000 en Canal 13, hay mucho tema tuyo”, partió desclasificando la conductora en el programa.

Junto a esto señaló que había muchas entrevistas, “las que yo les había hecho a los presidentes, hablamos de cosas muy importantes… y pasó lo típico, cuando alguien te pregunta al final sobre eso. Y yo les digo ‘¿después de 20 años van a seguir hinchando con lo mismo?‘”, sostuvo, aludiendo a la situación que vivió con la madre de Kel Calderón.

Por otro lado Kreutzberger reveló que “cuando lo grabamos, mostraron el programa completo que no es la edición que la gente tiene en su cabeza porque nada de las cosas como están editadas fue lo que pasó, por eso yo dije ‘que bueno que lo van a mostrar como es, porque no es tan dramático"”.

No obstante señaló: “Pero ahora me pareció supermaletera la edición, la promoción, porque de verdad no es el centro de lo que se conversó“.

Aquí puedes revisar el episodio: