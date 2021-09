“Tengo una crisis de identidad”: Sergio Lagos comparte divertido registro en Instagram refiriéndose a un conocido periodista

Sergio Lagos recientemente se integró al programa ‘Aquí Somos Todos’, donde asumió la conducción junto a Angélica Castro, luego que Ángeles Araya se despidiera esta semana de sus compañeros para asumir un nuevo desafío en el Canal 13.

Este jueves el exanimador del Festival de Viña del Mar compartió un divertido registro en su perfil de Instagram. En este se puede ver que está con un abrigo negro y con unos lentes con marcos negros, al interior de un vehículo.

“Hola una crisis de identidad“, comenzó diciendo en el video publicado en la red social y el cual ya cuenta con casi 20 mil reproducciones. En ese momento, agregó lo siguiente: “No sé si soy yo o Eduardo Fuentes“, mientras reía.

Obviamente, el conductor de Mentiras Verdaderas no demoró en responder. “Espérate no más…voy agarrar el metalófono de Alma y me voy a poner a hacer música para mi proyecto ‘Marcia, no’“, fue lo que escribió a Lagos junto a u emoticón que indica risas.

Revisa el registro aquí: