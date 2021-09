La China Suárez perdió la paciencia y rompió el silencio: “Dejen a la gente separarse en paz”

A mediados de agosto Benjamín Vicuña anunció el quiebre de su relación con María Eugenia Suárez, mediante un pequeño texto que compartió en su perfil de Instagram. En aquella oportunidad indicó que “queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”.

Además, pidió respeto “por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera“. Así, luego de seis años los actores separaron sus caminos como pareja.

Ante esto, varios han sido los rumores de por qué se quebró el vínculo entre los dos. Uno de ellos es una supuesta infidelidad de Vicuña hacía Eugenia, el cual vinculaban al protagonista de ‘Demente’ -de Mega- con una camarera de Córdova, Argentina.

Debido a estos rumores, el actor chileno respondió en el programa argentino ‘Los Ángeles de la Mañana’ de El Trece. “Hola buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable“.

Ahora, fue el turno de la China Suárez pronunciarse ante las especulaciones que han surgido tras el quiebre, utilizando su cuenta de Instagram, siendo la primera vez que la trasandina se refiere al tema públicamente. “Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió“, comenzó expresando la actriz argentina cansada de los rumores. “No me escribió nunca nadie, no me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo idea”, agregó.

“¡Paren ya por favor! Dejen a la gente separarse en paz, no pasa nada. La gente no siempre se separa por una infidelidad o por una traición, la gente se separa por muchas otras cosas -más simple- no tengo idea.”, enfatizó.

Finalmente, señaló que se quieren “un montón” y que “está todo bien”, agregando que lo siguiente: “Córtenla ya por favor, es agotador“.

Revisa aquí las palabras de la China Suárez: