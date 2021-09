La postura de Antonella Ríos ante las intervenciones estéticas: envió mensaje a quienes la critican

En el último capítulo de “Pero con Respeto“, espacio de CHV que es conducido por Julio César Rodríguez, se contó con la presencia de la actriz Antonella Ríos, quien repasó diversos aspectos de su vida personal.

Uno de los temas que tomó varios minutos fueron las cirugías estéticas a las que se ha sometido, en donde la intérprete señaló que estaba asociada a una clínica estética. “Me apasiona el tema“, afirmó.

No obstante de este tópico se desprendieron las críticas que recibe en las redes sociales.

“La gente empezó ‘pareces el Chino Ríos’, te ves monstruosa, la mujer gato. Cuando vieron que me deshinché, la gente se dio cuenta que era un proceso y no me iba a quedar así. Existe mucha falta de información con respecto a las operaciones”, fundamentó Ríos.

Junto a esto señaló que no existía una obsesión por las cirugías estéticas, a pesar de que se ha sometido a varias.

“¿Qué hago? Me reparo lo que me está molestando y eso no significa que soy una loca de las operaciones, sino que lo hago con cautela“, le explicó a JC Rodríguez.

Por último envió un mensaje a aquellos cibernautas que la han criticado, en especial, por la relación que hacen entre las cirugías y la edad: “Las críticas que me llegan son como asume tu edad: Tengo 47, la tengo súper asumida. ‘Envejece con dignidad’: Mi manera de envejecer con dignidad es solucionando estos pequeños detalles que me molestan para el trabajo que realizo”.

