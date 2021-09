“Me dio nervio que me tocara…”: Fran García-Huidobro desclasificó incómodo primer encuentro con Parived

La animadora Francisca García-Huidobro dio a conocer su primera experiencia al conocer a Marco Antonio López, más conocido como Parived, y esposo de Tonka Tomicic.

Sus declaraciones las hizo en el programa de Instagram Live “Cómplices” que realiza junto a Ignacio Gutiérrez.

Al programa se unió la periodista Paula Escobar y tocaron el tema de la investigación del Ministerio Público que menciona a López por supuesta receptación de relojes de lujo que fueron adquiridos en forma ilegal.

Sobre el tema, la conductora de “Primer Plano” dijo que estaba con Tomicic y que “no somos responsables de lo que hacen nuestros familiares e incluso ni siquiera nuestros maridos”.

Luego, dio detalles de cómo conoció a Parived: “Es muy piola para la tele, no es tan piola cuando uno se lo encuentra en persona”.

“A mí me habló en inglés cuando lo conocí, cuando Nacho (Gutiérrez) me obligó a ir ese evento, y me habló en inglés”, confesó la actriz, añadiendo que él le habría dicho “you are like a flower (eres como una flor)”.

“Después me intentó tocar las manos y me dio nervio, me dio nervio que me tocara las manos. Y se lo enchufé a la Ale Valle”, reveló respecto al empresario.

Revisa el programa: