“Me empecé a desesperar”: La prueba que atemorizó a Tutú Vidaurre en “MasterChef Celebrity”

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity“, en donde múltiples concursantes sufrieron con una nueva “prueba” que debieron enfrentar en el programa culinario. O al menos cuando se los informaron.

La situación se dio cuando los chefs Fernanda Fuentes y Jorge Raush les dijeron que debían cocinar algo que estaba vivo, momento que provocó un rápido cambio en sus rostros.

Y esta situación solo se volvió peor para Tutú Vidaurre, Begoña Basauri y Flor de Rap, luego de que destaparan una pecera en donde se encontraba un grupo de pirañas, vivas.

Una de las más afectadas fue Tutú, quien expresó: “Mi mente estaba a mil por hora, me empecé a desesperar demasiado (…) yo no voy a sacarlas, de verdad que se me cambia la cara, estaba así”.

Por otro lado la actriz Begoña Basaurio tomó una actitud similar: “Me estás, no, me estay, yo no quiero matar ni un animal“, mismas palabras que fueron replicadas por Flor de Rap: “Yo no podría matar a un animal”.

La situación provocó gran tensión en el programa, en especial cuando llamaron a que alguien se ofreciera para ir a “pescar” su piraña, donde en aquella oportunidad solo Yamila Reyna se atrevió.

No obstante tras este gran momento de tensión se logró llegar a la calma, luego de que Jorge Rausch expresara: “Van a cocinar, pero no las tienen que pescar ustedes. Es solo para que se asusten un poco“.