“Que busque atención psiquiátrica”: El duro repaso de Neme tras falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade

Durante los últimos días el nombre de Rodrigo Rojas Vade se tomó las redes sociales, luego de que confesara que no padecía de cáncer, como afirmó hace algún tiempo, donde gran parte de su campaña política se sustentó en la enfermedad.

Esta mentira tuvo una repercusión en la Convención Constitucional, ya que se le aceptó la renuncia de la vicepresidencia.

Este tema fue tocado por múltiples matinales, donde “Mucho Gusto” no fue la excepción, donde el conductor José Antonio Neme lanzó un descargo por la situación que protagonizó Rojas.

“Yo a este señor no le creo absolutamente nada, es una opinión personal y lo vamos a debatir. Y esa explicación no me da pena tampoco, me disculparán sus compañeros de la Lista del Pueblo y la gente que votó por él“, inició señalando el conductor.

Luego continuó con duras palabras: “Ni ser homosexual, ni ser cero positivo si es que fuese esa enfermedad porque tampoco lo ha dicho. Me parece que lo que ha dicho es espantoso y que busque una persona que le dé atención psiquiátrica, si es que la necesita“.

En la misma línea Neme señaló que no era necesario enseñar su ficha clínica para poder dar una “lucha pública”, pasando luego a repasar a la Lista del Pueblo, señalando que perdió credibilidad ante la ciudadanía.

“Se farrearon una tremenda oportunidad, con sus firmas truchas, notarios muertos y sus cánceres chantas, porque era un espacio de deliberación donde la sociedad civil organizada podría construir una herramienta de poder, distinta a la de los partidos políticos”, cerró.