La incomodidad de José Antonio Neme en “Mucho Gusto” tras directa pregunta de Diana Bolocco

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” se vivió un singular intercambio entre los animadores Diana Bolocco y José Antonio Neme, todo mientras revisaban el pronóstico del tiempo con Jaime Leyton.

En este sentido el periodista le preguntó al meteorólogo si en el Departamento de Prensa le preguntaban cómo lo pasaba en el matinal, lo que detonó un comentario de Bolocco: “Ya empezó, siempre hablando de prensa“.

Ante esta frase, Neme no guardó silencio y reaccionó: “¿Saben que? En este programa me están dejando como un verdadero Gargamel de las comunicaciones, como un factor de división del grupo Bethia, y no soy eso, soy una persona muy amable”.

Ante esto Diana le respondió, señalando que de todas maneras le parecía llamativo que hablara tanto de Prensa, lo que motivó su siguiente interrogatorio.

“Tengo una pregunta, ¿por qué hablas tanto de Prensa? Siempre los mencionas, es como, ¿te quieres ir para allá?“, consultó directo Diana.

Ante este cuestionamiento Neme intentó desviar el tema, dando a entender que la respuesta es positiva. “Esa pregunta no la voy a contestar“, señaló.

Lo llamativo es que quien intervino en aquel momento fue nada más que el meteorólogo, quien calmó los ánimos. “Señor director por favor. Acompáñame Diana. Abrace a José Antonio. Somos un gran familia. Somos una familia, todos queremos lo mejor para otro. Cada uno en su rol“, soltó el también panelista.

Ante esto Neme apoyó sus dichos, agregando: “Eso es lo que digo siempre, estamos todos remando para el mismo lado“.