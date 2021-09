Matrix 4 invita a sus fanáticos a elegir entre la píldora roja o azul para descubrir el primer teaser de la película

Este martes fue lanzado mundialmente el sitio web What is The Matrix, en el que se da el primer vistazo a lo que será el regreso de una de las franquicias más emblemáticas del cine de ciencia ficción: Matrix Resurrections.

A través de una simple página web en blanco, se invita a los más fanáticos a atreverse a elegir entre la clásica píldora roja y azul, en una decisión que les entregará el primer vistazo oficial a la próxima cinta de Lana Wachowski.

De esta forma, y al más puro estilo de la saga que te desafía a olvidar todo lo que has aprendido, se revela el primer teaser de la película que tendrá el regreso de Neo y Trinity.

No solo eso, sino que al final de este se entrega también la fecha en la que el tráiler extendido será presentado ante las audiencias, siendo la fecha elegida el próximo jueves 9 de septiembre.

Dependiendo de la píldora que se escoja y de la hora a la que esta sea elegida, se obtendrá un teaser completamente distinto, ya que en total son 180 mil las variaciones disponibles.

¿Te atreves a elegir? si es así, revisa el sitio aquí.