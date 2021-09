Nacho Pop protagonizó una tensa discusión con el chofer de un bus de la Seremi de Salud

Durante la mañana de este martes el periodista Álvaro Reyes, más conocido como Nacho Pop, estuvo en medio de una tensa discusión con un trabajador de la Seremi se Salud, tras intentar hacer un despacho para Hola Chile.

Mientras el rostro se encontraba reporteando desde la estación de buses de Estación Central, se percató de que en el recinto había un bus de la Seremi de Salud, por lo que se acercó para investigar.

“Este bus está hace rato acá y quiero ver a que ora sale. Permiso. ¿Aló? Permiso”, comenzó diciendo Reyes mientras intentaba ingresar al vehículo. Sin embargo, inmediatamente recibió una respuesta negativa desde el interior.

“No se puede subir amigo. No se puede subir”, se escuchó desde el interior.

Posteriormente fue el propio encargado del bus el que se acercó al periodista para espantarlo: “No se puede subir. Fuera”, le dijo, causando gran molestia en el reportero.

“¿Fuera? Me dice fuera. Qué te crees que soy. ¿Perro? Oye, me dijo fuera. Nunca me había pasado esto. Es difícil trabajar en estas condiciones”, comentó Nacho Pop.

Por su parte los animadores del matinal Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, intentaron apoyar a su compañero, comentando respecto a la hostilidad del conductor del bus.

“Uy, cuánta amabilidad del señor ahí” y “Oye pero ¿por qué tan agresivo el señor del bus del Seremi?”, dijeron.