Shakira y Gerard Piqué enfrentan denuncian por “amenazar” a paparazzi

Una nueva polémica toca la vida de Shakira y Gerard Piqué, esto luego de que una asociación de fotógrafos señalara que los rostros maltrataron a un paparazzi y lo obligaron a borrar parte del material que había conseguido.

“En el momento que la pareja sale del agua se produce el incidente entre nuestro compañero fotógrafo y el séquito de dicha familia, que abordan y rodean al fotógrafo, lo increpan, presionan e intimidan entre un grupo de más de ocho individuos, azuzándolo a gritos y violentándolo intensamente“, fue parte de lo que afirmó la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros (APFC).

La situación se dio luego de que la mediática pareja fuera capturada por el fotógrafo Javier Rosendo de Diario Montañés, mientras se encontraban en la playa de Oyambre.

En este sentido la asociación señaló que una de las personas le quitó la cámara y borró las fotos “entre gritos, amenazas diversas y en una situación de inferioridad e indefensión del fotógrafo“.

Respecto al paparazzi señalan que “no pudo oponerse a los hechos ante el riesgo de que el altercado tomara tintes más violentos contra su integridad“, quien además se habría dirigido a la Guardia Civil a dejar constancia de lo ocurrido.

El profesional, en conversación con el portal 20 Minutos, detalló que “el señor Piqué me increpó, me animó a borrar las fotografías, pero yo le dije que no”, junto a lo cual sumó: “Sus acompañantes vinieron por mí. Me increpaban, me coaccionaban, se acercaban a mí sin ningún tipo de protección, sin mascarilla“.

“Me quitaron la cámara y buscaron en Google las instrucciones de cómo buscar el tarjetero para eliminar las fotos (…) La persona que lo hizo, además, era fotógrafo“, cerró.