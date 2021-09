La impactante confesión de Catalina Pulido sobre su incursión en la política: “Me querían para diputada”

La destacada actriz Catalina Pulido será la nueva invitada al exitoso late de Chilevisión, Pero con Respeto, el espacio de conversación animado por Julio César Rodríguez.

En el capítulo que aún debe ser estrenado, la artista se referirá a lo que fue su reciente candidatura para concejal por el Partido Republicano en Las Condes.

En aquella oportunidad Pulido logró juntar más de 300 votos, los que no fueron suficientes para alcanzar un cupo en el municipio.

“Incursioné como dos meses en la política no más”, explicará la invitada en el programa, agregando además que “fue debut y despedida, porque ahora me querían para diputada y dije que no.

Pulido también se referirá en el programa a la polémica que protagonizó en julio de 2019, en Farellones, donde fue detenida por manejar sin cinturón de seguridad, enfrentándose además a un oficial de carabineros.