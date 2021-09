La reacción de Catalina Vallejos en el terremoto que azotó México: “Estamos muy mal”

Hace algún tiempo la influencer Catalina Vallejos se fue a vivir a México, país que el día de ayer se vio afectado por un terremoto de magnitud 7.1 durante la noche del martes.

De esta situación habló Cata Vallejos, quien compartió registros en su cuenta de Instagram donde aseguró vivir momentos de terror, asegurando que estos son distintos a los que ha experimentado en Chile.

“Acabamos de vivir un momento heavy, tensísimo, nunca había vivido un temblor así de fuerte acá en Ciudad de México”, partió afirmando, de acuerdo a lo que recogió el portal Mira Lo que Hizo.

Luego continuó: “Se mueve todo. Estamos tiritones, estamos muy mal. Nosotros estamos acostumbrados porque somos de Chile, pero de verdad como se mueve el edificio es demasiado”.

“Nunca había visto moverse así un edificio. En Chile las construcciones están hechas para sismos y aquí no. En realidad se movía demasiado y eso que estaba en un cuarto piso”, relató pronto.

Por último expresó que Inna Moll, una de las amigas con la que está en México, se enojó con ella tras su demora para bajar.

“Como estoy acostumbrada a los sismos de Chile me quedé tranquila en la casa y ella me decía baja y me demoré mil horas, agarré mi celular, mi cartera y ella se enojó mucho conmigo, estaba muy preocupada”, cerró.

Aquí puedes ver parte de los momentos:

El susto de Cata Vallejos por el terremoto en México pic.twitter.com/HkZNWrGJyD — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) September 8, 2021