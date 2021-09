“Cumplí mi objetivo”: Conoce al nuevo eliminado de “El Discípulo del Chef”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, espacio de CHV donde se vivió el repechaje, donde ocho famosos lucharon por los seis cupos que entregó el programa.

Así Renata Bravo, Paul Vásquez, Helénia Melán, Michelle Carvalho, Marcial Tagle, Miguelo, Gabriele Benni y Kidd Tetoon lucharon por esta oportunidad que dio el programa, en donde estos dos últimos no lograron convencer al jurado.

Así ahora Marcial Tagle y Michelle Carvalho se sumaron al equipo de Sergi, Helenia Melan y “El Flaco” al de Ennio y Renata Bravo y Miguelo al de Carolina.

Tras esta incorporación el programa continuó con su flujo normal, donde el zapallo fue el ingrediente que destacó. No obstante el equipo de Ennio Carota tuvo problemas, principalmente en el postre, convirtiéndose así en el perdedor.

Por este motivo Ennio debió eliminar a una de las integrantes, donde hizo pasar delante a Patricia López y Marilú Cuevas, donde una de ellas sería eliminada.

“Paty, te vi dispersa, confundida y no supiste llevar el control y eso en la cocina no se puede, no funciona. Delegaste a Marilú cosas, en donde lo poco que tenía que hacer no lo supo poner en práctica, porque una crema inglesa es súper sencilla. Tenía que haber estado en 10 minutos máximo y perdimos tiempo precioso y eso nos hizo perder”, partió señalando Ennio.

No obstante finalmente optó por eliminar a Marilú, a quien le dedicó unas palabras. “Un placer compartir contigo. Ya nos encontraremos en otro lugar, no en la cocina, en un escenario”.

Por último Marilú agradeció el aprendizaje que tuvo en el espacio. “Estoy triste, porque no los veré todos los días, pero estoy tranquila, porque de las invitadas fui una de las que más perduré. Lo pasé estupendo y mi objetivo está cumplido”, cerró.