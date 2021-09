“Es una vergüenza, un robo”: El descargo de Teresita Reyes por el aumento en el precio de los medicamentos

Este jueves la talentosa actriz Teresita Reyes publicó en sus redes sociales un fuerte descargo en el que criticó tajantemente el gran alza que se ha registrado en los costos de los medicamentos.

“Ya no sé si me da rabia. Es algo tan inconcebible. Tan atroz de creer que ya no me da ni rabia”, comentó la artista en su cuenta de Instagram.

“Hoy día fui a la farmacia y es impresionante lo que están cobrando por los remedios. Más que impresionante, es una vergüenza, un robo”, agergó.

“¿Puede ser que un medicamento esté costando casi 90 mil pesos? Son medicamentos que no tienen bioequivalentes, porque son medicamentos especializados, porque son psicotrópicos. Yo lo ocupo para una depresión que tengo”, criticó Reyes.

Sin embargo, las malas noticias no acabaron ahí para la actriz, ya que tras su desafortunada visita a la farmacia decidió realizar compras en el supermercado, llevándose la sorpresa de su vida al ver el precio de las carnes.

“Empiecen a hacer verduras a la parrilla. ¡Qué atroz! y no sólo la carne. Todo, de una semana para otra sube y sube. Los detergentes… Ya es imposible. Realmente es imposible”, denunció.