La profunda molestia de Sergi Arola y sus colegas por cambio de reglas en “El Discípulo del Chef”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, programa de CHV en donde los participantes se llevaron una sorpresa en la etapa de los duelos de eliminación, lo cual fue confirmado por Emilia Daiber.

“Ustedes van a tener que cocinar 20 minutos en cada estación“, partió señalando la comunicadora, situación que no le hizo nada de gracia a los chefs.

Esta situación provocó molestia de los chefs, quienes utilizaban aquel espacio para revisar qué hacían sus pupilos.

Uno de los más molestos con esta normal fue el español Sergi Arola, quien tuvo duras palabras ante este nuevo sistema. “No me gusta este nuevo sistema, no me gusta el cambio de los 20 minutos. No me gusta, antes podíamos estar encima de todos los platos, salían cosas bonitas. Ahora sale cualquier hueá“, soltó sin pelos en la lengua.

No obstante esto fue apoyado por sus colegas. Carolina Bazán señaló: “Estoy bastante de acuerdo. Es muy incómodo no poder meterse al final de cada preparación. Cuando vas a terminar todo, es la parte más importante. Es complicado”.

Por último Ennio Carota, que ganó la prueba inicial, se alineó con sus colegas: “Estoy en contra de este nuevo sistema. Lo que había antes era mucho mejor, porque había la posibilidad de seguir a cada cual”.