“Todo el mundo me dice lo mismo”: El descargo de Gala por los estereotipos que enfrenta en el Discípulo del Chef

Durante la competencia por equipos en el más reciente episodio de El Discípulo del Chef, los concursantes debieron enfrentar la titánica tarea de preparar tres platillos usando interiores como ingredientes.

En ese sentido, una que causó asombro entre sus pares fue Gala Caldirola, quién sorprendió a todos por su gran destreza culinaria, como fue el caso de su compañera de equipo, Renata Bravo.

“Tú eres buena para cocinar de antes o aprendiste acá”, comentó la actriz, sobre lo cual Caldirola simplemente respondió: “a mí me gusta cocinar”.

“Yo pensaría que no pelas ni una papa“, expresó Bravo, provocando que la influencer realice un breve descargo sobre los estereotipos que debe enfrentar seguido.

“Yo creo que la gente tiene una impresión equivocada de mí. Igual, sabes que todo el mundo me dice lo mismo. ‘Oye, yo cuando te veía en la tele yo pensé que no cocinaba, no lavaba la ropa’”, afirmó.

Posteriormente la actriz y comediante se dirigiría a las cámaras donde continuaría comentando su su sorpresa.

“Uno la ve tan linda, que yo me imagino, ‘chuta, uñas lindas, pelo lindo, maquillaje, estupenda, ella no debe tener tiempo para cocinar’, pensaba yo. Pero es seca”, declaró.