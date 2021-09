“Yo llego hasta acá”: José Luis Reppening se despide emocionado de The Covers con tributo a Sinatra

Uno de los personajes más destacados de The Covers fue el periodista y presentador de noticias José Luis Reppening, quién este viernes se despidió del programa tras 5 increíbles presentaciones.

Para su última interpretación, el rostro de Mega volvió a interpretar My Way, de Frank Sinatra, lo que le significó una grave penalización por parte del jurado, ya que no está permitido repetir las canciones que se presenten.

En ese sentido, Reppening explicó que su repertorio era bastante limitado, ya que Sinatra siempre fue su personaje secundario detrás de Eddie Vedder.

“No tuve el tiempo necesario para preparar otra canción de Frank Sinatra, y pensé ‘bueno, si me toca, me toca’. Pero estoy feliz, imagínate, ya cinco veces que me he presentado acá, estoy más que pagado”, comentó.

“Yo llego hasta acá, quiero darle las gracias a todos, porque fue una experiencia maravillosa, he conocido gente muy linda. Hay un talento impresionante, que te evalué Oscar, Javiera, o Beto, es como ser futbolista amateur, y alguien me invitara a jugar un partido de Colo-Colo en el estadio Monumental”, agregó.

Posteriormente cada miembro del jurado le dedicó palabras de felicitaciones por sus presentaciones y su trayectoria en el programa, para después brindarle una ovación de aplausos para despedirlo.