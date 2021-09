Humberto Sichel reemplazó a J.C Rodríguez en ´Contigo en la Mañana`: “No estoy tratando de aserruchar ni nada”

Este lunes el matinal de Chilevisión, ´Contigo la Mañana` tuvo a un nuevo conductor que acompañó a Monserrat Álvarez y que estará junto a ella durante esta semana.

Se trata del periodista del área de prensa de la estación televisiva, Humberto Sichel, quien reemplazará a Julio César Rodríguez en el programa durante estos días previos a las Fiestas Patrias.

Al iniciar el espacio Álvarez dijo que en el estudio la acompaña “un sol”. “Y un sol está aquí en el estudio, acompañándonos durante esta semanita corta“, fueron las palabras de Monse, presentando al comunicador que la acompañará en la emisión de los próximos capítulos del matinal.

Posteriormente, ante la pregunta que si le gustan las Fiestas Patrias, Sichel respondió que “es la mejor fecha del año el ´18`, lejos”, detallando que se prepara mucho para esta época. Aunque fue sincero al decir que si le corresponde trabajar para estas fechas no lo haría.

“A mí si me toca turno -no le digan a prensa-, pero si me tocara turno invento una enfermedad“, manifestó entre risas el periodista. Sin embargo, esta semana no le corresponderá trabajar este 18 de septiembre.

Minutos más tarde, Humberto Sichel se acordó de J.C Rodríguez. “¿Julito está de vacaciones?“, fue la pregunta que lanzó en el estudio. “Así dicen, yo no sé por qué estoy aquí“, agregó.

“Así dice Julio, pero yo dudo que tenga vacaciones, que descase; algo irá a hacer“, apuntó Monserrat, agregando que no sabe “si estará echaito o en la playa”.

Ante estas palabras, el periodista alagó a J.C por su entusiasmo al momento de dedicarse al trabajo. “Yo conozco a pocas personas que les guste más la pega que el Julio, es impresionante”, dijo.

Ante esto, agregó que “le mandamos un abrazo, yo no estoy tratando aquí de aserruchar ni nada, sino que simplemente vine porque quiero mucho a este equipo”, cerró.