“Se equivoca”: La dura réplica de Marcela Vacarezza a Gabriel Boric tras polémica de Carozzi

El fin de semana pasado estuvo marcado por la polémica entre La Red y Carozzi, luego de que la señal privada transmitiera el documental “La Batalla de Chile“, motivo por el cual la empresa habría retirado su publicidad.

“Efectivamente la empresa @carozzimencanta retiró su publicidad de LaRed por emitir #LaBatalladeChile. Contestaremos a esta insólita decisión, que pareciera buscar una censura editorial, a través de nuestras pantallas como siempre lo hemos hecho”, partió señalando el canal a través de una publicación.

Ante esto la empresa no se quedó callada y replicó: “Esta aseveración es completamente falsa y no entendemos su objetivo. No hemos retirado la publicidad de La Red por emitir ‘La Batalla de Chile’. Por respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar no auspiciamos programas con contenido político”.

Respecto a este altercado se pronunció el candidato a la presidencia Gabriel Boric, quien señaló: “La concentración del dinero también daña la libertad de expresión, como lo muestra el castigo de Carozzi a LaRed TV por mostrar La Batalla de Chile. En noviembre demostraremos que somos más quienes no queremos censura ni abusos de poder“.

Ante estos dichos quien reaccionó fue nada más que Marcela Vacarezza, quien le respondió al parlamentario.

“No señor, se equivoca. Si bien es una medida cuestionable, no es censura ni abuso de poder, es sólo no querer verse asociado a cierto contenido lo cual se llama libertad de acción. Le apuesto que si fuese al revés los estaría aplaudiendo”, le replicó a través de Twitter.

Revisa aquí su intercambio de mensajes: