El furioso descargo de Gala Caldirola tras rumores de romance con Iván Cabrera

El pasado sábado Gala Caldirola y algunos de sus amigos arribaron hasta el paradisiaco destino de Cancún, lugar al que arribó junto a sus compañeros de “El Discípulo del Chef” Helénia Melán e Iván Cabrera.

Recordemos que hace semana se rumorea sobre un supuesto romance entre la española y el exchico “Yingo”, especulación que solo cobra más fuerza con este viaje entre amigos.

No obstante Gala recientemente desmintió que existiera una relación con Cabrera. “No me gusta dar explicaciones de mi vida privada porque creo que todos tenemos derecho a la intimidad. Pero esta vez lo haré por mi propia paz mental”, partió señalando la expareja de Mauricio “Huaso” Isla.

“Lo que ven es un grupo de AMIGOS compartiendo un viaje de ocio y trabajo. A cada una de las personas que ven en esta foto la quiero porque son auténticos conmigo y buenas personas”, añadió luego.

Tras esto, dejó en claro su soltería: “NO estoy en una relación con nadie, así que os aclaramos todas las dudas y espero que respeten mi vida de la misma forma que yo respeto la de cada ser humano”.

“SOY UNA MUJER LIBRE, soltera y sin malas intenciones. Recuerden que antes de ser un personaje público soy una mujer, una mamá, una hija, una hermana, una amiga y sobre todo una persona que no le hace daño a nadie y que lo único que quiere es ser feliz“, explicó.

Y por último expresó: “Trato de ser una buena persona, honesta, justa, sincera y cariñosa. Vivan y dejen vivir. Con esto no busco la aceptación de nadie, solo quiero sentirme en paz conmigo misma. Que tengan un maravilloso día!”.

