Luciana Salazar sufrió fuerte accidente mientras ensayaba en un trapecio

Luciana Salazar sufrió un fuerte accidente mientras ensayaba en un trapecio para su próxima presentación en ‘La Academia‘, programa argentino que transmite El Trece.

Luego del golpe, la modelo argentina escribió en su perfil de Instagram que “fue un día complicado“, pero por “suerte la saqué barata, me podría haber matado. Literalmente“, manifestó.

En conversación con TN Show, Luciana detalló que “los de urgencia, que vinieron con la ambulancia, me dijeron que vaya a una guardia para que me den un punto”. Además, complementó que “ellos me podían conseguir un cirujano a través de mi prepaga (seguro), pero yo prefiero que me vea mi médico de cabecera. Justo él llegó de vacaciones y está haciendo cuarentena. Me dijo que hasta que él no me vea no haga nada“.

De acuerdo al medio argentino TN, Luli tiene una cinta con protección y está a la espera que las indicaciones del especialista que la trata. “En estos días, cuando salga de la cuarentena, voy a poder visitarlo“, relató.

Y continuó explicando que “como es en la cara, en la frente, caso llegando al cuero cabelludo, prefiero que lo haga alguien de confianza“. Además, comentó que en este momento, tiene una “abertura, un raspón en la ceja derecha, y un hematoma arriba del ojo“.