“Así me siento hoy…”: La hilarante publicación de Yamila Reyna tras Fiestas Patrias

Atrás quedaron las celebraciones de las Fiestas Patrias, donde más de uso se dejó llevar por las comidas o el alcohol, y todo apunta a que esta situación fue la que vivió la comediante Yamila Reyna, donde se refirió a esto en una reciente publicación.

La transandina recientemente compartió una selfie a través de Instagram, la cual acompañó de un honesto mensaje.

“Así me siento hoy! Como el basurero de la foto. Todavía no me recupero del 18 che“, escribió, lo que fue acompañado del hashtag #NoEstoyEnEdad.

La publicación sacó risas de los cibernautas, quienes además le dieron algunas recomendaciones para pasar la resaca, donde más de uno la invitó a seguir tomando.

Aquí puedes ver la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yamila Reyna (@yamireyna)