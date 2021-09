“Comenzó a colapsarme”: El descargo de Belén Soto sobre el impacto de las redes sociales en su salud mental

Este lunes la actriz Belén Soto compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a su ausencia de las redes sociales y confesando además los motivos que la llevaron a tomarse esta pausa.

En ese sentido, la también escritora publicó una historia en su perfil, explicando que la principal razón se debía a que las redes estaban empezando a afectar su salud mental.

“Sé que me han dicho mucho que ando desaparecida de las redes, pero la verdad no saben lo bien que me hace para la salud mental no estar todos los días con la presión de tener que subir algo si o si y compartir lo que uno está haciendo día a día”, comentó al respecto Soto.

“Eso comenzó a colapsarme y a depender mucho de mi estabilidad emocional. Y sobre todo me hizo crear una dependencia a estar conectada día y noche en Instagram”, añadió.

Finalmente la artista cerraría el tema asegurando que ella prefiere “fluir y subir cuando siento que tengo algo para compartirles. Espero me entiendan y también lo vean de esa manera. Os quiero y espero que hayan pasado un hermoso 18 “.

Revisa la publicación a continuación.