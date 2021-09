“No lo conozco, pero me río mucho con sus imitaciones”: Felipe Alessandri reaccionó ante nuevo video de Kramer

El exalcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, entregó su opinión con respecto al nuevo video publicado por Stefan Kramer, donde aparece imitándolo.

“Yo a Kramer no lo conozco, pero me río mucho con sus imitaciones, no solo la mía, sino que la de todo el mundo“, reconoció el exedil en conversación con Jorge Pomar durante el programa Municipios por Chile.

“Y con la mía me río especialmente. Mi señora y mis niños dicen que es igual y yo también“, añadió Alessandri sobre la imitación de Stefan.

“Hay que tener sentido del humor para esto, así que le agradezco a Kramer por la imitación“, finalizó expresando.

Cabe destacar que el video difundido por el imitador nacional cuenta hasta el momento con más 299 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos de parte de los usuarios y usuarias de la red social de Instagram.