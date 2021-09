“The Covers” molestó a espectadores con nueva jornada de eliminación: dos intérpretes dijeron adiós

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “The Covers“, programa de Mega en donde diversos rostros demuestran su talento musical.

No obstante en este episodio se vivió una nueva jornada de eliminación, en donde dos participantes se debieron despedir del espacio tras no convencer al jurado con sus interpretaciones.

La situación se dio entre Matías Vega, Pin Montané y Santiago Meneghello, quienes interpretaron a Emmanuel, Marilyn Monroe y Elvis Presley, respectivamente.

Sin embargo solo Meneghello logró convencer al jurado, por lo que la actriz y el locutor radial debieron decirle adiós al programa, mostrándose agradecidos con el espacio por permitirles explorar esta área.

“Las lágrimas fueron como de felicidad también por todo lo logrado. Si hacía baño de mar a media noche ya me daba por ganá. Me siento demasiado ganadora”, partió señalando la actriz, lo cual fue complementado por Matías Vega, quien agradeció los conocimientos que le entregó el espacio, y señaló que le gustaría seguir un camino por la música.

“A mí me gustaría dedicarme al canto. Me dieron un montón de tips que no sabía. De verdad que me siento un ganador”, afirmó Vega.

Quienes no quedaron del todo contentos con estas elecciones fueron los espectadores, quienes lamentaron profundamente la salida de Pin Montané.