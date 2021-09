“Váyanse a la mier…”: Actor de Sex Education estalla en redes sociales ante el acoso de sus fans

Este lunes el destacado actor Asa Butterfield, popular por su rol protagónico en Sex Education, publicó un impactante descargo en sus redes sociales, en el que aseguró estar cansado del constante acoso que sufre en público.

“Estoy tan cansado de que la gente me filme y me tome fotos sin preguntar mientras salgo por la noche”, escribió quién interpreta a Otis en la mencionada producción de Netflix.

“En realidad me mata el estado de ánimo y mi noche, váyanse a la mierda, déjame en paz“, añadió molesto el actor, comentando además que lo anterior lo escribe “desde un taxi a casa después de que tuve que sacarme varios teléfonos en la cara esta noche”.

Ante su desahogo un seguidor le contestó en la red social, afirmando que “viene junto volverse una celebridad, lidia con eso o elige otra carrera”.

“Vaya no tenía idea, gracias por iluminarme”, contestó Butterfield.

I’m so tired of people filming me/taking pics without asking while I’m on a night out. It actually kills my mood and my night, fuck off, leave me be please

— Asa Butterfield (@asabfb) September 19, 2021