“Luna en Piscis po’”: Javiera Contador encuentra explicación a sus estados de ánimo

Javiera Contador compartió con sus seguidores en Instagram su fin de semana largo en familia, días marcados por las celebraciones de las Fiestas Patrias.

En la mencionada red social, la publicó varias fotografías de los días libres junto a su clan familiar. Además, aprovechó de reflexionar sobre lo rápido que pasan los días.

“No les pasa que dicen: tengo 3 días libres! Voy a ponerme al día con cosas pendientes: voy a leer un libro, ver una serie, jugar juegos de mesa con los niños, terminar el bordado, cocinar, hacer ejercicio, hacer algún trekking, tomarse unos copetes, ir a la playa, ver a la familia y también a los amigos…”, manifestó contador.

Pero “puf!!! Es domingo en la tarde y no alcanzaste a hacer nada!! Igual estas raja y ya es lunes y hay que volver con todo porque supuestamente vienes con la energía renovada de tanto descanso…”, escribió Javiera junto a las postales que compartió con los internautas.

A raíz de esto, en otra publicación explicó por qué sintió que no alcanzó a realizar nada de lo que tenía planificado. “Acabo de cachar, de leer en Instagram a Pedro Engel, a quien admiro profundamente, que la Luna está en Piscis, eso era po, conch…”, añadió.

Además, continuó diciendo que “eso que hice todos los intentos, en la feria de la playa me compré todas las pulseras las rojas, las ojo de tigre, las negras y me dicen: ‘no, se las tienen que regalar, sino no tiene validez’ , y yo me la autoregalé”, dijo.

Revisa las publicaciones de Javiera Contador aquí:

