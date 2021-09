“Guardaré silencio”: Jordi Castell cambia de opinión y asegura que no hablará más del Chino Ríos

Pese a que recientemente Jordi Castell aseguró que atacaría a Marcelo ríos “con el peor veneno que tengo guardado”, luego de que el ex Top 1 se burlase de la muerte de su perro Marley, este miércoles el fotógrafo decidió cambiar de opinión.

El anuncio llegó a través de su propia cuenta de Instagram, donde señaló que gracias a a la ayuda de sus seguidores, amigos y de su pareja, decidió dar un paso al costado y desentenderse de la polémica.

“Frente a la batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos, extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta, me manda inbox con canciones de madrugada y no se cansa de dispararle violencia a todos”, comenzó escribiendo.

“Lo lógico, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública. Prefiero cerrar filas con los míos desde la cordura“, continuó.

En la misma linea Castell destacó que “la paz y estabilidad con la que me relaciono tanto con ustedes como con mi entorno, la calidad de vida personal y profesional que he construido que, por esta vez, voy a obedecer guardando bajo llave la rabia que no conduce a nada bueno y guardaré silencio”.

Posteriormente, Jordi dedicó palabras a sus seguidores, agradeciéndoles por “sus consejos, sus buenas palabras desinteresadas, la forma de proteger y contener como buenas hembras que son. Pocas veces me he sentido más querido y protegido por mujeres”.