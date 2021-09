¿Vuelve Joe Exotic?: Netflix confirma el regreso de Tiger King con una nueva temporada

Este jueves Netflix confirmó que una de sus series más impactantes regresará para una segunda temporada. Se trata de Tiger King, la serie documental que narra los hechos ocurridos en el polémico zoológico de tigres manejado por Joe Exotic.

Pese a que aún no hay información sobre la trama de Tiger King 2, se sabe que contará nuevamente con la participación de Carole Baskin, Jeff Lowe, y el extravagante Joseph Allen Schreibvogel, hombre que estuvo a cargo del zoológico de felinos salvajes.

De momento aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la segunda parte de esta exitosa serie, pero según la gran N, esta llegaría “pronto”.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i

