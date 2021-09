“No Existen”: Yerko Puchento dispara sin filtro a Canal 13 y a Max Luksic tras su debut en Mucho Gusto

Este viernes Yerko Puchento se tomó el matinal de Mega, Mucho Gusto, y aprovechó la instancia para hacer de las suyas como es de costumbre, lanzando ácidos dardos a todos y poniendo en serios aprietos a los animadores del espacio.

“Por fin estoy aquí, estoy en Megavisión. No puede ser cierto, Diana es verdad”, comenzó diciendo el personaje interpretado por Daniel Alcaíno, para luego dedicarlo un par de palabras a Canal 13.

“Oye los estudios acá, parece el aeropuerto, qué lindo todo. Me olvidé de los tarros de leche nido que tenían al otro lado, pasado a zoológico”, señaló.

Pese que acaba de llegar a Mega, Yerko aseguró que desde el canal ya la advirtieron con que debía controlarse en sus declaraciones, recibiendo varias advertencias al respecto.

“Acabo de firmar ayer y me prohibieron hablar de la gente de allá. También otra cosa, pero no la puedo cagar el primer día, porque me echan de nuevo”, bromeó.

“Estuve dos años fuera, ya no gano lo que me pagaba Andrónico (…) Además, estos sí son animadores, no como las flácidas que hay en el 13, sí, ya lo dije y qué”.

Lejos de terminar su intervención, el polémico personaje volvió a arremeter, esta vez apuntando directamente a Max Luksic, director ejecutivo de Canal 13.

“Tú que dijiste que no me ibas a cotizar, Max Luksic, no existes (…) Estoy feliz en Mega, chao, Canal 13 no existes”, cerró al final del matinal.