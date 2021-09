Pato Torres confesó que tuvo que vender su vehículo para cubrir deudas: “Son casi 300 lucas en pura locomoción”

Durante cinco años Pato Torres tuvo un vehículo de marca BMW, el actor confesó que por varios meses meditó la decisión de desprenderse de su auto, hasta que lo vendió producto de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Esto con la finalidad de pagar las deudas, “me salvó inmediatamente. Deposité la plata y desapareció en dos minutos“, contó a LUN. Ante esto, agregó al citado medio que “hoy día tengo que trasladarme en taxi, colectivo y es un gasto que es caso como si estuviera pagando un vehículo. Son casi 300 lucas en pura locomoción“.

“Vivo muy a trasmano, entonces tengo que agarrar un taxi”, continuó relatando en entrevista con LUN. “Contraté una persona que me moviliza y él muy gentil me hizo un precio”, agregó. Además, el locutor de radial dijo que “igualmente uso colectivo y los horarios no son los mismos cuando andas en auto o en el metro, porque el Metro te deja en un lugar y después tienes que moverte a tu destino. Y así vas perdiendo 10, 15 minutos y hasta una hora”.

Ante la obligación de utilizar el transporte público, específicamente el tren subterráneo, Torres aseguró que es un “enriquecimiento para un tipo como yo, que soy actor y mi pega fundamental es observar“. En tanto, andar en micro relató que ve que “la cara de la gente y hay mucha amargura y tristeza porque son trayectos enormes, muy largos, y ellos quieren llegar a su casa a descansar”.

Pese a la mascarilla, el actor cuenta que lo reconocen y que se acercan sigilosamente. A pesar de todo, señala que ve el lado positivo, pero enfatiza en el “martirio” de las personas que diariamente tienen que levantarse temprano para poder llegar a sus trabajos le provoca “mucha tristeza”.

Finalmente, confiesa que extraña la independencia que da el vehículo y “la facilidad para trasladarse de un lado a otro“.